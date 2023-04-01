"Барселона" разгромила худшую команду Ла Лиги

В матче 27-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде разгромила “Эльче” со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Ансу Фати и Феррана Торреса.

“Барселона”, набрав 71 очко, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 13 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Эльче” – “Барселона” - 0:4 (0:1)

Голы: Левандовски, 20 - 0:1, Фати, 56 - 0:3, Левандовски, 66 - 0:3, Торрес, 70 - 0:4

“Эльче”: Бадия, Паласиос, Бигас, Маскарель, Клерк, Бланко (Фернандес Меркау, 65), Моренте (Хосан, 65), Кармона (Гути, 54), Фидель, Гумбау, Милья (Понсе, 76).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Алонсо, Араухо (Торре, 78), Альба, Гарсия, Роберто, Гави (Кессье, 68), Торрес, Фати (Гарридо, 84), Левандовски.

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