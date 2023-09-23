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Барселона рассматривает трансфер игрока Тоттенхэма

Новости футбола Сегодня, 05:31
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Барселона рассматривает трансфер игрока Тоттенхэма Барселона рассматривает трансфер игрока Тоттенхэма

Барселона рассматривает покупку во время летнего трансферного окна. Речь идет о полузащитнике Тоттенхэма Джовани Ло Сельсо.

По данным Football Insider, команда Хави может подготовить предложение для 27-летнего футболиста, когда вновь откроется трансферное окно. В прошлом сезоне аргентинец выступал за Вильярреал в Ла Лиге, который арендовал его у "шпор". А в текущем сезоне Джовани Ло Сельсо пока провел всего два матча за Тоттенхэм, под руководством нового тренера Анже Постекоглу.

Ло Сельсо понял, что его игровое время ограничено после перехода в команду с Лестера футболиста сборной Англии Джеймса Мэддисона, который сейчас демонстрирует отличные результаты забив два гола и отдав два ассиста за пять матчей.

По даннымTransfermark стоимость контракта игрока составляет€14 млн. В Тоттенхэм Ло Сельсо перешел в 2020 году с Бетиса за€32 млн, до этого испанский клуб приобрел его у ПСЖ за€22 млн. В общей сложности он провел за Тоттенхэм 56 матчей и забилодин гол. В составе сборной Аргентины у игрока 44 матча и два гола.

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