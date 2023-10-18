Барселона рассматривает Хуана Альвареса в качестве замены Левандовскому

Главному тренеру Барселони Хави Эрнандесу очень нравится Хуан Альварес как потенциальное приобретение на будущее, сообщает Sport.es.

Несмотря на то, что аргентинский нападающий продлил контракт с Манчестер Сити до 2028 года, он может перейти в другую команду. В соглашении есть пункт о сумме отступных, но именно о какой сумме идет речь, источник не указывает.

Хотя каталонцы уже подписали Витора Роке, который должен присоединиться к команде в январе, им нужен еще один нападающий, который будет помогать бразильцу и станет заменой Роберту Левандовскому. Именно поэтому Барселона следит за Альваресом, который считается нападающим с большими перспективами на ближайшие десять лет. Его нравится Хави своей универсальностью и умением реализовывать моменты.

Потенциальному переходу может помешать отношение Пепа Гвардиолы к аргентинцу, который не захочет отпускать его так легко. Сам факт того, что игрок подписал новый контракт до 2028 года, уже свидетельствует о том, что "горожане" очень верят в одного из лучших молодых игроков планеты.

На счету Альвареса шесть голов и пять результативных передач в 13 матчах этого сезона.