"Барселона" просит признать чемпионство почти 90-летней давности

“Барселона” просит Федерацию футбола Испании признать чемпионский титул, завоеванный в 1937 году, во время гражданской войны в стране, сообщает ESPN Digital.

Тогда турнир был организован Федерацией футбола Каталонии. Участие в чемпионате приняли “Атлетик де Кастельон”, “Барселона”, “Валенсия”, “Гранольерс”, “Леванте”, “Жирона”, “Химнастик” и “Эспаньол”. “Реал” и “Атлетико” не смогли сыграть, так как линия фронта находилась близко к Мадриду.

В 2009 году “Барселона” уже просила признать данный титул, но Федерация футбола Испании ответила отказом, так как турнир проводился не под их эгидой.

“Барселона” является 26-кратным чемпионом Испании. Чаще турнир выигрывал только “Реал” (35).

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