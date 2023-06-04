"Барселона" проиграла в заключительном туре Ла Лиги

В матче 38-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде проиграла “Сельте” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принес Габриэль Вейга, который сделал дубль. У каталонцев гол забил Ансу Фати.

“Сельта”, набрав 43 очка, заняла 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Барселона” с 88 очками стала чемпионом.

“Сельта” – “Барселона” - 2:1 (1:0)

Голы: Вейга, 42 - 1:0, Вейга, 65 - 1:1, Фати, 79 - 2:1

“Сельта”: Вильяр, Мингеса (Васкес, 67), Нуньес, Домингес, Галан, Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Серви, 71), Де Ла Торре (Тапия, 70), Карлес Перес, Сеферович (Аспас, 78).

“Барселона”: тер Штеген (Пенья, 63), Серджи Роберто, Кристенсен (Гави, 46), Кунде, Алонсо, Эрик Гарсия (Торре, 72), Кессиэ, де Йонг, Рафинья (Дембеле, 63), Ферран Торрес (Фати, 63), Левандовски.