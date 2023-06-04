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"Барселона" проиграла в заключительном туре Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 17:05
"Барселона" проиграла в заключительном туре Ла Лиги Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде проиграла “Сельте” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принес Габриэль Вейга, который сделал дубль. У каталонцев гол забил Ансу Фати.

“Сельта”, набрав 43 очка, заняла 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Барселона” с 88 очками стала чемпионом.

“Сельта” – “Барселона” - 2:1 (1:0)
Голы: Вейга, 42 - 1:0, Вейга, 65 - 1:1, Фати, 79 - 2:1

“Сельта”: Вильяр, Мингеса (Васкес, 67), Нуньес, Домингес, Галан, Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Серви, 71), Де Ла Торре (Тапия, 70), Карлес Перес, Сеферович (Аспас, 78).

Барселона”: тер Штеген (Пенья, 63), Серджи Роберто, Кристенсен (Гави, 46), Кунде, Алонсо, Эрик Гарсия (Торре, 72), Кессиэ, де Йонг, Рафинья (Дембеле, 63), Ферран Торрес (Фати, 63), Левандовски.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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