"Барселона" проиграла в домашнем матче Ла Лиги

В матче 35-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле проиграла “Реалу Сосьедад” со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Микеля Мерино и Александра Серлота. У хозяев отличился Роберт Левандовски.

“Реал Сосьедад”, набрав 65 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Барселона” с 85 очками занимает первое место и уже гарантировала себе чемпионский титул.

“Барселона” – “Реал Сосьедад" - 1:2 (0:1)

Голы: Мерино, 5 - 0:1, Серлот, 72 - 0:2, Левандовски, 90 - 1:2

“Барселона”: тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде (Алонсо, 46), Альба, Бускетс (Эрик Гарсия, 84), Кессиэ (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Дембеле (Торре, 86), Рафинья (Фати, 63), Левандовски.

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Ильярраменди (Горосабель, 58), Мерино, Субименди, Барренечеа (Марин, 73), Серлот (Фернандес, 81), Чо (Кубо, 58).

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