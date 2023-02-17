"Барселона" продлила внушительную серию без поражений

“Барселона” не проигрывает во всех турнирах уже 17 матчей подряд.

Вчера каталонцы сыграли вничью с “Манчестер Юнайтед” в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

Как пишет портал Squawka, в 17 матчах испанцы добыли 14 побед и три раза сыграли вничью.

Напомним, что “Барселона” лидирует в Ла Лиге, опережая “Реал” на восемь балов.

Ответная игра с “МЮ” состоится 23 февраля.