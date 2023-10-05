Барселона продлила внушительную серию без поражений в новом сезоне

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде играла против "Порту" и добыла победу со счетом 1:0.

Это означает, что каталонская команда не потерпела ни одного поражения в своих первых 10 матчах текущего сезона.

Помимо "Порту", "Барселона" обыгрывала в национальном первенстве и Лиге чемпионов "Кадис" (2:0), "Вильярреал" (4:3), "Осасуну" (2:1), "Бетис" (5:0), "Антверпен" (5:0), "Сельту" (3:2) и "Севилью" (1:0). Также были ничейные результаты в матчах против "Хетафе" (0:0) и "Мальорки" (2:2).

Следующий матч "Барселона" проведет в воскресенье, 8 октября. Действующий чемпион Испании отправится в гости к "Гранаде" в рамках испанской Ла Лиги.

В прошлом сезоне "Барселона" стала победителем Ла Лиги, опередив мадридский "Реал" на 10 очков. При этом каталонцы полностью провалились в Лиге чемпионов, где сенсационно не прошли групповой этап. Они выступали в одном квартете с "Баварией", "Интером" и чешской “Викторией”, заняв итоговое третье место.