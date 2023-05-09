"Барселона" продлила контракт с воспитанником с отступными в размере 400 млн евро

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Иньяки Пеньей.

Новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2026 года. Сумма отступных в новом контракте игрока составит 400 миллионов евро.

24-летний Пенья является воспитанником “Барселоны”. Всего он провел за первую команду три матча и пропустил пять голов. Сдавался в аренду в “Галатасарай”. Сыграл один матч за молодежную сборную Испании.

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