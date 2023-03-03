"Барселона" продлила контракт с ветераном команды

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Серджи Роберто.

Новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2024 года. Сумма отступных в контракте составит 400 миллионов евро.

31-летний Роберто является воспитанником “Барселоны” и выступает за клуб с 2010 года. Всего он провел 339 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 40 результативных передач.

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