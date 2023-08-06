"Барселона" продаст Франка Кессье за 11-12 млн евро

Полузащитник “Барселоны” и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессиэ в ближайшее время переедет в Саудовскую Аравию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб и саудовский “Аль-Ахли” договорились о переходе игрока в текущее летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 11-12 миллионов евро. Африканец подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока в “Аль-Ахли” составит 14 миллионов евро в год.

26-летний Кессье выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Милана” на правах свободного агента. Всего хавбек провел за “Барсу” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе клуба Кессье становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, а также выиграл Суперкубок Испании в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он играл за “Стелла д'Аджаме”, “Аталанту” и “Чезену”.

Кессье с 2014 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 59 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач, а также получил девять желтых и одну красную карточки.