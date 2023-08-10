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"Барселона" продала опытного полузащитника в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 00:00
"Барселона" продала опытного полузащитника в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии Фото: твиттер "Аль-Ахли"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Барселоны” и сборной Кот-д'Ивуара Франка Кессье.

Саудовский клуб заплатил за футболиста 12,5 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Африканец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока в “Аль-Ахли” составит 14 миллионов евро в год.

26-летний Кессье выступал за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Милана” на правах свободного агента. Всего хавбек провел за “Барсу” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе клуба Кессье становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, а также выиграл Суперкубок Испании в сезоне-2022/2023. Ранее он играл за “Стелла д'Аджаме”, “Аталанту” и “Чезену”.

Кессье с 2014 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 59 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач, а также получил девять желтых и одну красную карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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