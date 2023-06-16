"Барселона" приняла решение по Усману Дембеле

“Барселона” хочет продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб надеется заключить новое соглашение с французом как можно быстрее. Дело в том, что до 31 июля сумма отступных в контракте футболиста снизилась со 100 до 50 миллионов евро. Продление контракта с игроком является приоритетной задачей для клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний Дембеле провел за “Барселону” 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.