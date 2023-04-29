“Барселона” приняла решение по будущему Дембеле

По информации Mundo Deportivo, “Барселона” собирается провести переговоры с агентом Усмана Дембеле на следующей неделе, чтобы обсудить продление контракта с французским вингером.

Текущее соглашение сторон истекает в конце следующего сезона.

Источник заверяет, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, а сам игрок хочет остаться в команде.

В настоящее время он готовится к матчу с “Бетисом”, который будет его первой игрой после травмы.