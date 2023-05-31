"Барселона" придумала необычную схему, чтобы вернуть Месси

“Барселона” не оставляет попыток вернуть аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, на данный момент каталонский клуб не имеет экономической возможности подписать футболиста, несмотря на то, что летом он станет свободным агентом. В связи с этим планируется, что аргентинца подпишет “Интер Майами”, а затем американский клуб отдаст форварда в аренду “Барселоне” на шесть или 18 месяцев.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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