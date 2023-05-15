"Барселона" приблизилась к подписанию Месси

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси стал ближе к возвращению в “Барселону”, сообщает журналистка Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Вероника Брунати в своем твиттере.

По сведениям источника, Ла Лига одобрила представленный каталонским клубом финансовый план, который обеспечит подписание аргентинца. Впрочем, каталонцы хотят получить от руководства Ла Лиги официальный документ, который станет гарантией возвращения Месси.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом, и он сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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