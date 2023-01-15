"Барселона" предложила "Интеру" громкий обмен

“Барселона” проявляет интерес к хорватскому полузащитнику “Интера” Марцело Брозовичу и готов отдать за него ивуарийского хавбека Франка Кессье, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб пока не дал ответа. При этом клубы должны обсудить вариант с возможным обменом с обоими игроками.

В нынешнем сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 16 матчей и забил один гол. На счету 30-летнего Брозовича два гола в 16 поединках за “Интер”.

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