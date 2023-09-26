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Барселона потеряла очки в матче против Мальорки

Новости футбола Сегодня, 17:33
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Барселона потеряла очки в матче против Мальорки Фото: https://twitter.com/RCD_Mallorca

Барселона поехала на выездной матч седьмого тура Ла Лиги в Мальорку.

И хозяева поля смогли удивить команду Чави Эрнандеса. На восьмой минуте Ведат Мурик смог открыть счет в матче и вывести Мальорку вперед. Барса больше контролировала мяч, но нельзя сказать, что была острее. Несмотря на такое течение событий в игре, каталонцы сравняли счет на 41-й минуте благодаря голу Рафиньи. Хотя Мальорка удивила еще раз. В компенсированное время они забили и снова вышли вперед.

После перерыва Барселона пыталась перевернуть матч, но хозяева надежно оборонялись. На 75-й минуте 20-летний Фермин Лопес отличился первым голом за Барселону на официальном уровне.

Однако подопечные Хави не смогли больше сделать. Барселона теряет очки в матче с Мальркой, набирает 17 очков за семь матчей и находится на первой строчке.

Ла Лига. Седьмой тур

"Мальорка" - "Барселона" - 2:2
Голы: 1:0 – 8 Мурики, 1:1 – 41 Рафинья, 2:1 – 45+3 Пратс, 2:2 – 75 Лопес

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