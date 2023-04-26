"Барселона" потерпела поражение в Мадриде

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский “Райо Вальекано” на своем поле обыграл “Барселону” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Альваро Гарсии и Франа Гарсии. У гостей отличился Роберт Левандовски.

“Райо Вальекано”, набрав 43 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Барселона” с 76 очками занимает первое место.

“Райо Вальекано” – “Барселона” - 2:1 (1:0)

Голы: Альваро Гарсия, 19 - 1:0, Фран Гарсия, 53 - 2:0, Левандовски, 83 - 2:1

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин (Мумин, 89), Трехо (Сисс, 63), Камельо (де Томас, 89).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), Левандовски.

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