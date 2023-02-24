"Барселона" потерпела первое поражение с октября 2022 года

“Барселона” впервые проиграла с октября 2022 года.

Вчера подопечные Хави уступили “Манчестер Юнайтед” со счетом 1:2 в матче плей-офф Лиги Европы.

До этого последний раз каталонцы проигрывали “Баварии” 26 октября, после чего победили 16 раз и дважды сыграла вничью.

Уже 26 февраля “Барселону” ждет матч с “Альмерией”, а 2 марта каталонцы сыграют с “Реалом”.