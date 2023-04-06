"Барселона" потерпела крупнейшее поражение под руководством Хави

В ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский “Реал” забил четыре мяча в ворота “Барселоны” и выбил соперника из турнира.

Как отмечают статисты, это самое крупное поражение “Барселоны” под руководством специалиста Хави Эрнандеса за полтора года работы в клубе.

Отметим, что также команда прекратила свой путь и в еврокубках, вылетев из Лиги чемпионов, а затем и из Лиги Европы.

Что касается чемпионата, то каталонцы уверенно лидируют в турнирной таблице и, скорее всего, станут чемпионами.