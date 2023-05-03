"Барселона" попросит своего лидера пойти на понижение зарплаты

В конце сезона "Барселона" попросит левого защитника Жорди Альбу снизить свою зарплату.

Как сообщает журналист Хави Мигель, каталонский клуб намерен провести встречу с игроком в ближайшее время.

Отметим, что Альба занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков.

Его контракт действует до конца следующего сезона, но до сих пор защитник отказывался сокращать свою зарплату.