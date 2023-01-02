"Барселона" попробует оспорить удаление Жорди Альбы

“Барселона” намерена подать протест на удаление Жорди Альбы в матче чемпионата Испании с “Эспаньолом” (1:1).

В каталонском клубе рассчитывают, что жалоба поможет защитнику сыграть против “Атлетико” 8 января.

Как пишет источник, в “Барселоне” при этом не сильно надеются на то, что удаление будет отменено.

Напомним, что в игре с “Эспаньолом” Альба получил две желтые карточки.