"Барселона" понесла потерю перед матчем с "Реалом"

Защитник “Барселоны” Андреас Кристенсен вряд ли сыграет в матче с “Реалом”.

Как пишет источник, 26-летний защитник испытывает проблемы со здоровьем.

Вчера он тренировался лишь 15 минут, а уже сегодня состоится матч 1/2 финала Кубка Испании со “сливочными”.

Напомним, что игрок сборной Дании повредил голеностоп в матче Ла Лиги с “Альмерией” (0:1).