"Барселона" получит нового капитана в ближайшие дни

Голкипер “Барселоны” Марк-Андре тер Штеген может стать четвертым капитаном своей команды.

Как пишет испанская пресса, выборы четвертого капитана должны состояться в ближайшие дни.

По данным источника, за нового капитана будут голосовать футболисты и тренерский штаб.

Немецкий страж ворот выступает за “Барсу” с 2014 года.

После ухода Жерара Пике капитанами каталонцев остаются Серджи Бускетс, Серджи Роберто и Жорди Альба.