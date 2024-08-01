Барселона получила согласие на переход от желанного игрока

В Барселоне окончательно признали, что сделку с вингером Атлетика Бильбао Нико Уильямсом заключить не удастся и уже переключились на другого игрока. С последним имеется договоренность.

Как сообщает Фабрицио Романо, «блауграна» согласовала личные условия с полузащитником РБ Лейпциг Дани Ольмо, который в случае согласия от немецкого клуба подпишет с каталонцами шестилетний контракт.

Однако, с «быками» ещё стоит договориться. В Лейпциг поступило новое предложение от Барселоны, которое в сумме тянет на 62 миллионов евро: 55 миллионов – сразу, четыре миллиона – в виде легкодоступных бонусов, а ещё три – в виде труднодоступных бонусов.

Ранее сообщалось, что Ольмо стал главной целью Барселоны после отказа Уильямса переезжать в столицу Каталонии.