"Барселона" получила право на льготный трансфер хавбека "Атлетико"

"Барселона" договорилась о получении права на льготный, но не обязательный трансфер полузащитника мадридского “Атлетико" и сборной Бельгии Янника Карраско, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Данный пункт был включен в сделку о переходе из “Барселоны” в “Атлетико" нападающего Мемфиса Депая за три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Карраско провел за “Атлетико” 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии.