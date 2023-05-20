"Барселона" получила нового спонсора
Новости футбола Сегодня, 06:46
Фото: открытые источники
"Барселона" заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Philips, которая станет новым спонсором клуба.
Логотип известной компании будет размещен на рукавах футболок команды в ближайшие сезоны.
По условиям договора, "сине-гранатовые" могут получить до 56 миллионов евро от этого сотрудничества.
СМИ считают, что такое соглашение поможет клубу зарегистрировать полузащитника Гави.
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