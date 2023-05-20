"Барселона" получила нового спонсора

"Барселона" заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Philips, которая станет новым спонсором клуба.

Логотип известной компании будет размещен на рукавах футболок команды в ближайшие сезоны.

По условиям договора, "сине-гранатовые" могут получить до 56 миллионов евро от этого сотрудничества.

СМИ считают, что такое соглашение поможет клубу зарегистрировать полузащитника Гави.