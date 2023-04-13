"Барселона" пока не торопится возвращать 20-летнего вундеркинда

Хавбек ПСВ Хави Симонс пока не входит в планы каталонской “Барселоны”.

Как сообщает издание Sport, руководство клуба на данный момент не собирается работать над возвращением нидерландского хавбека, который является воспитанником "Барселоны".

По данным источника, тренерский штаб “Барсы” пока не видит в нем футболиста, который сможет помочь команде.

Напомним, что после ухода из “Барселоны” Симонс поиграл за ПСЖ, а прошлым летом перебрался в ПСВ.

В текущем розыгрыше местного первенства молодой футболист отметился 14 голами и 7 ассистами.