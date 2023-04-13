"Барселона" подписала опытного защитника

Защитник “Атлетика” Иньиго Мартинес подписал контракт с “Барселоной”, сообщает Relevo.

По сведением источника, стороны заключили контракт до лета 2025 года. Футболист достанется каталонскому клубу бесплатно, так как ближайшим летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 31-летний Мартинес провел за “Атлетик” 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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