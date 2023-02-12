"Барселона" победила "подводников" в чемпионате Испании

В матче 21-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде обыграла “Вильярреал” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Педри.

“Барселона”, набрав 56 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Вильярреал” с 31 очком остался на 8-й позиции.

“Вильярреал” – “Барселона” - 0:1 (0:1)

Гол: Педри, 18 - 0:1

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригерос, 83), Коклен (Чуквуэзе, 36), Алекс Баэна (Мохика, 83), Капу, Парехо, Пино, Моралес (Фер Ниньо, 83).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Альба, Кессиэ, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 81).

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