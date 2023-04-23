"Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге

В матче 30-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле обыграла “Атлетико” со счетом 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил Ферран Торес.

“Барселона”, набрав 76 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетико” с 60 очками остался на третьей позиции.

“Барселона” – “Атлетико” - 1:0 (1:0)

Гол: Торрес, 44 - 1:0

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Араухо, Бальде, Фати, Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 78), Гави, Рафинья, Ферран Торрес (Педри, 61), Левандовски.

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско, Витцель (Мората, 59), Де Поль, Лемар (Сауль, 67), Гризманн, Корреа (Барриос, 59).

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