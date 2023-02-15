"Барселона" платила деньги судьям: детали нового скандала

Каталонская “Барселона” с 2016 по 2018 год платила бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

По информации Marca, за это время чиновник получил 1,4 млн.

Интересно, что сам фигурант расследования и его сын уже дали показания в прокуратуре.

Он заверяет, что эти выплаты были связаны с консультационной работой.

При этом никаких документов, подтверждающих сотрудничество с клубом, он предоставить не может.