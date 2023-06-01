"Барселона" пытается выгнать своего воспитанника

“Барселона” пытается избавиться от нападающего Ансу Фати, но он отказывается уходить, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет использовать футболиста в сделке по трансферу португальского полузащитника “Вулверхэмптона” Рубена Невеша. Агент Фати, Жорже Мендеш, также пытается уговорить игрока сменить клуб, но безуспешно.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 50 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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