"Барселона" передумала расставаться с талантливым футболистом

“Барселона” решила не расставаться с вратарем Арнау Тенасом, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба приняло решение активировать опцию об автоматическом продлении контракта с футболистом до лета 2025 года, хотя ранее сообщалось, что он покинет клуб. При этом “Барса” собирается отдать Тенаса в аренду в один из клубов Ла Лиги, который согласится полностью платить его зарплату, которая составляет 1,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 22-летний Арнау провел за “Барселону Б” 30 матчей и пропустил 27 голов.