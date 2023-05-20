"Барселона" передумала продавать защитника

Центральный защитник "Барселоны" Эрик Гарсия останется в клубе на следующий сезон.

Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес.

По его информации, в "Барселоне" Гарсия теперь рассматривается не только как защитник, но и как опорный хавбек.

Ожидается, что он хоть временно, но сможет заменить Серхио Бускетса.

Ранее Гарсия уже говорил, что думает об уходе из-за недостатка игрового времени, но теперь он готов бороться за место в стартовом составе клуба.