"Барселона" передумала покупать футболиста на проблемную позицию

По информации издания Marca, каталонская "Барселона" не собирается подписывать игрока на позицию правого защитника в ближайшее время.

На ситуацию не повлияет и тот факт, если команду покинет резервный правый защитник Эктор Бельерин, контракт которого истечет в конце сезона.

Ранее СМИ писали, что тренерский штаб “Барселоны” твердо намерен найти игрока на эту позицию, но теперь ситуация изменилась.

В данный момент позицию правого защитника закрывает Жюль Кунде, а Рональд Араухо является его сменщиком.