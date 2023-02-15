"Барселона" озвучила стоимость Фати для всех желающих

Вингер “Барселоны” Ансу Фати может покинуть команду, но за крупную сумму.

Как пишет журналист Бен Джейкобс в колонке для CaughtOffside, в случае продажи игрока каталонский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость.

На данный момент в услугах игрока заинтересованы гранды АПЛ и испанский клуб готов продать Фати.

По данным источника, с продажи испанца “Барселона” надеется выручить не менее100 млн евро.