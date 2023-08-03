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"Барселона" ответила ПСЖ на предложение арендовать Неймара

Новости футбола Сегодня, 13:08
"Барселона" ответила ПСЖ на предложение арендовать Неймара Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” предлагал “Барселоне” арендовать бразильского нападающего Неймара, так как от него хочет избавиться руководство французского клуба из-за его высокой зарплаты, которая составляет около 40 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб ответил отказом, так как “Барселона” не имеет финансовой возможности подписать форварда. Кроме того, главный тренер команды Хави Эрнандес полагает, что бразилец не подходит его команде. У Неймара есть варианты в Саудовской Аравии, но он категорически отказывается уезжать из Европы.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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