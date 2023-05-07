"Барселона" отреагировала на победу "Реала" в Кубке Испании

После победы “Реала” в Кубке Испании каталонская “Барселона” опубликовала поздравительный пост на своей странице в Twitter.

В своем сообщении каталонцы пожелали победителям удачи и передали свои поздравления.

Напомним, что в финальной игре турнира с “Осасуной” “Реал” победил со счетом 2:1.

Эта победа стала для мадридского клуба 20-й победой в Кубке Испании, и первой с 2014 года.