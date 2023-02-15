"Барселона" отреагировал на слухи о перечислении денег судьям

Пресс-служба “Барселоны” выступила с заявлением о ситуации с денежными переводами бывшему чиновнику испанского судейского комитета.

В ответ на информацию, переданную сегодня в программе Què t’hi jugues на радиостанции Ser Catalunya, футбольный клуб “Барселона”, которому известно о расследованиях платежей сторонних компаний, хотел бы прояснить следующие моменты:

1) В прошлом “Барселона” пользовалась услугами внешнего консультанта, который снабжал технических секретарей клуба отчетами в видеоформате о молодых игроках из других клубов Испании.

2) Кроме того, отношения с этим поставщиком распространялись на технические отчеты, касающиеся профессионального судейства, чтобы дополнить информацию, запрашиваемую тренерским штабом первой и второй команд. Это обычная практика среди профессиональных футбольных клубов.

3) Эти виды аутсорсинговых услуг теперь являются обязанностью профессионала, который работает в Департаменте футбола.

4) “Барселона” сожалеет, что эта информация была обнародована именно тогда, когда команда достигла своей лучшей формы в сезоне.

5) “Барселона” будет принимать правовые меры против тех, кто пытается запятнать имидж клуба возможными инсинуациями против его хорошей репутации, которые могут быть вызваны разглашением такой информации.

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