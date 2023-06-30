"Барселона" отказалась продать одного из игроков за 100 миллионов
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Барселоны
В прошлом году “Барселона” получила предложение в размере 100 миллионов евро за Френки де Йонга.
Об этом рассказал журналистам президент "Барселоны" Жоан Лапорта.
По словам руководителя клуба, “Барса” ответила решительным отказом, так как хочет сохранить игрока сборной Нидерландов.
“Есть футболисты, которые не должны быть доступны на рынке”, - сказал он.
В минувшем сезоне де Йонг помог "Барселоне" стать чемпионом Испании и победителем Суперкубка страны.
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