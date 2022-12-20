"Барселона" отказалась подписывать Ди Марию

Аргентинский полузащитник “Ювентуса” Анхель Ди Мария минувшим летом мог перейти в “Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист, который в тот момент являлся свободным агентом, предлагал свои услуги каталонскому клубу. Главный тренер “Барсы” Хави был не против, но руководство клуба ответило отказом из-за возраста игрока. В итоге аргентинец перебрался в “Юве”.

В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за “Ювентус” и сборную Аргентины 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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