"Барселона" отказалась от варианта с Гюндоганом

Немецкий полузащитник “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган не перейдет в “Барселону”, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривал вариант с подписанием футболиста следующим летом, но отказался из-за его возраста. Стоит отметить, что контракт игрока с “горожанами” истекает через полгода, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” и сборную Германии 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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