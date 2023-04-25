"Барселона" отказалась от трансфера звезды "Ливерпуля"

Бразильский нападающий “Ливерпуля” Роберто Фирмино хотел перейти в “Барселону”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист сам обратился к каталонскому клубу и предложил свои услуги. Но руководство “Барсы” отказалось подписывать форварда, который летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется “Интер”.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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