"Барселона" отказалась от трансфера звезды "Ливерпуля"
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен
Бразильский нападающий “Ливерпуля” Роберто Фирмино хотел перейти в “Барселону”, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист сам обратился к каталонскому клубу и предложил свои услуги. Но руководство “Барсы” отказалось подписывать форварда, который летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется “Интер”.
В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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