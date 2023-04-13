Главная Новости "Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати

"Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

“Барселона” готова расстаться с нападающим Ансу Фати в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба попросило агента игрока Жорже Мендеша подыскать его клиенту новую команду. Каталонцы готовы расстаться с форвардом за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Журналистка раскрыла интересные детали переговоров Месси с Хави.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Ла Лига Испания
Популярные новости
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:34 "Аль-Наср" Роналду уволил главного тренера
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Садио Мане/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:42 Футболисты "Баварии" подрались в раздевалке после разгрома от "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:16 "Шахтер" одержал тяжелейшую победу над худшей командой чемпионата Украины
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола 11 апр 2023, 17:11 "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен Новости футбола 11 апр 2023, 15:30 "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 Лидер атак "Наполи" сможет сыграть в ответном матче ЛЧ с "Миланом" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Интер" отказался от подписания хавбека "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 14:55 Моуринью готов покинуть "Рому" только ради двух клубов Новости футбола Сегодня, 14:42 "Атлетико" назвал цену на Жоау Феликса Новости футбола Сегодня, 14:30 "Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" может расстаться с португальским талантом Новости футбола Сегодня, 13:55 "Барселона" подписала опытного защитника Новости футбола Сегодня, 13:42 "Аль-Наср" Роналду назвал имя нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:30 Стала известна причина, почему Мане ударил Сане Новости футбола Сегодня, 13:15 "Бавария" приняла решение по Мане, который ударил одноклубника
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Шальке - Герта 14 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Осасуна 14 апреля 2023 года Футбол 15 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Брайтон 15 апреля 2023 года Футбол 15 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Лестер 15 апреля 2023 года