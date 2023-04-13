"Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен
“Барселона” готова расстаться с нападающим Ансу Фати в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба попросило агента игрока Жорже Мендеша подыскать его клиенту новую команду. Каталонцы готовы расстаться с форвардом за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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