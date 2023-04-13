"Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати

“Барселона” готова расстаться с нападающим Ансу Фати в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба попросило агента игрока Жорже Мендеша подыскать его клиенту новую команду. Каталонцы готовы расстаться с форвардом за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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