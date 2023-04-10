"Барселона" определилась с позицией на поле для Месси

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси изменит позицию на поле в случае возвращения в “Барселону”, сообщает Marca.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес планирует использовать аргентинца в полузащите. Ожидается, что форвард будет играть перед двумя опорными полузащитниками.

Ранее сообщалось, что “Барселона” хочет подписать Месси летом, когда у него завершится контракт с ПСЖ. Таким образом, он может достаться каталонцам бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

Не пропустите: Роналду "наехал" на соперника после матча чемпионата Саудовской Аравии.