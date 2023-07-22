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“Барселона” определилась с капитаном на новый сезон

Новости футбола Сегодня, 04:00
“Барселона” определилась с капитаном на новый сезон Фото: твиттер Барселоны

“Барселона” определилась с капитаном на сезон 2023/2024.

В пресс-службе каталонского клуба сообщили, что вакантную должность занял 31-летний Серхи Роберто. Место капитана в “Барсе” освободилось после ухода Серхио Бускетса в “Интер Майами”.

В качестве вице-капитанов назначены Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг.

Отметим, что капитана в “Барселоны” выбирали путем голосования игроков, которое прошло в Лос-Анджелесе. Сейчас команда находится там на межсезонных тренировочных сборах.

Ранее Серхи Роберто в течение двух сезонов был третьим в списке капитанов "Барселоны". После ухода Лионеля Месси в ПСЖ первыми двумя капитанами каталонского клуба были Серхио Бускетс и Жерар Пике.

В ноябре прошлого Пике завершил свою игровую карьеру, после чего Серхи Роберто стал вторым капитаном. С уходом Бускетса роль капитана уже перешла непосредственно к Серхи Роберто.

Напомним, что в прошлом сезоне каталонская команда стала чемпионом Испании, однако полностью провалилась в Лиге чемпионов, где не вышла из группы.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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