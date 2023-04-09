"Барселона" определилась с главной трансферной целью

Фланговый защитник Хуан Фойт, права на которого принадлежат “Вильярреалу”, находится в списке трансферных целей “Барселоны”.

Как пишет источник, наставник “сине-гранатовых” Хави Эрнандес заинтересован в его подписании.

По данным СМИ, тренер уже обсудил этот вопрос с руководством клуба и попросил оформить сделку.

Ожидается, что сумма трансфера составит 54 миллиона евро, так как именно такая клаузула прописана в контракте Фойта.

В текущем сезоне чемпионата Испании Хуан принял участие в 17 матчах, забил один гол и получил пять желтых карточек.