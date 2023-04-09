"Барселона" определилась с главной трансферной целью
Новости футбола Сегодня, 03:24
"Барселона" определилась с главной трансферной целью
Фланговый защитник Хуан Фойт, права на которого принадлежат “Вильярреалу”, находится в списке трансферных целей “Барселоны”.
Как пишет источник, наставник “сине-гранатовых” Хави Эрнандес заинтересован в его подписании.
По данным СМИ, тренер уже обсудил этот вопрос с руководством клуба и попросил оформить сделку.
Ожидается, что сумма трансфера составит 54 миллиона евро, так как именно такая клаузула прописана в контракте Фойта.
В текущем сезоне чемпионата Испании Хуан принял участие в 17 матчах, забил один гол и получил пять желтых карточек.
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