"Барселона" определилась с будущим Хави

"Барселона" рассматривает возможность продления контракта с главным тренером клуба Хави.

Согласно сообщению Marca, ему предложат соглашение ещё на год.

Переговоры с наставником начнутся в июне.

При этом источник пишет, что есть проблема с зарплатой тренера, которая остается низкой из-за финансового фэйр-плей.

Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.