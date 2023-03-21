"Барселона" определилась с будущим Хави
Новости футбола Сегодня, 07:19
Фото: твиттер Барселоны
"Барселона" рассматривает возможность продления контракта с главным тренером клуба Хави.
Согласно сообщению Marca, ему предложат соглашение ещё на год.
Переговоры с наставником начнутся в июне.
При этом источник пишет, что есть проблема с зарплатой тренера, которая остается низкой из-за финансового фэйр-плей.
Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.
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